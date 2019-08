Rostock (dpa/mv) - Das bei einer Messerattacke im Juli in Rostock schwer verletzte Baby ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Es habe bereits am 8. August nach Hause zurückkehren können, auch wenn in dieser Woche noch weitere Untersuchungen stattfänden, sagte ein Sprecher der Rostocker Staatsanwaltschaft. Weitere Angaben zum Gesundheitszustand des drei bis vier Monate alten Säuglings machte er nicht. Zuvor hatte der Radiosender "Ostseewelle" darüber berichtet.