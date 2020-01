Älteres Ehepaar in Wohnung erstochen: Sohn gesteht die Tat

Rostock (dpa/mv) - Ein 39-Jähriger soll seine Eltern in deren Wohnung in Rostock erstochen haben. Der Mann habe ein Geständnis abgelegt, teilten die Ermittler mit. Der Deutsche sei am Silvestertag gegen 9.00 Uhr morgens auf einer Wache erschienen und habe erklärt, seine Eltern getötet zu haben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Beamte eilten daraufhin zu der Wohnung im Stadtteil Dierkow und fanden die Leichen des älteren Paars, die Körper der Toten wiesen Messerstiche auf. Das Alter der beiden Opfer konnte wegen des Feiertages zunächst noch nicht geklärt werden. Es sei aber sicher, dass es sich um die Eltern handele, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Wann die Obduktion stattfindet, blieb offen.

Die Behörde beantragte noch am Silvestertag Haftbefehl, den das Amtsgericht wenig später erließ. Seither sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Er soll in der Wohnung noch ein Zimmer gehabt haben.