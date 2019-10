Rossow (dpa/mv) - Zwei Tage nach einer Messerattacke in Rossow (Vorpommern-Greifswald) ist der Tatverdächtige wieder auf freiem Fuß. Die Ermittler konnten nach Vernehmungen keinen Tötungsvorsatz erkennen, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag in Anklam erklärte. Deshalb werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 27-jährigen Mann aus Berlin ermittelt, aber kein Haftantrag gestellt.

Der 27-Jährige hatte laut Polizei in der Nacht zu Sonntag einen 33-Jährigen in Rossow lebensgefährlich verletzt, so dass dieser notoperiert werden musste. Bei dem Geschädigten handele es sich um den Bruder der Freundin des Tatverdächtigen. Als Motiv gab die Sprecherin Familienstreit an. Beide Männer seien betrunken gewesen.

Eine 19-jährige Frau, die die Auseinandersetzung noch schlichten wollte, wurde leicht verletzt und rief die Polizei. Die Beamten konnten den Verdächtigen festnehmen und das Messer sicherstellen.