Rosenheim/Kiefersfelden (dpa/lby) - Fünf Männern sind Grenzkontrollen der Bundespolizei zum Verhängnis geworden - sie sitzen nun in Haft. Die Männer hatten jeweils eine Geldstrafe nicht bezahlt und mussten deswegen ins Gefängnis, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Erwischt wurden sie alle am vergangenen Wochenende.