Rodenbach (dpa/lrs) - Ein 38-jährige Frau soll in Rodenbach (Landkreis Kaiserslautern) in ein Gartenhaus eingebrochen sein, sich Tee gekocht und einen Schlafplatz eingerichtet haben. Zeugen hatten die Frau am Mittwochvormittag bemerkt, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Demnach soll die 38-Jährige durch ein Fenster des Gartenhauses eingestiegen sein und es sich über Nacht bequem gemacht haben. Die mutmaßliche Einbrecherin kochte sich laut Polizei auf dem Herd eine Tasse Tee und tauschte ihre eigenen nassen Klamotten gegen neue aus dem Gartenhaus aus. Die Beamten fanden zudem mehrere Alkoholflaschen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2 Promille bei der Frau. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls.