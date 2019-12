Falsche Polizisten bestehlen 78-Jährige in Riesa

Riesa (dpa/sn) - Zwei Unbekannte haben sich in Riesa als Polizisten ausgegeben und eine 78-Jährige um mehrere hundert Euro bestohlen. Die Männer hätten einen Ausweis vorgezeigt und vorgegeben, die Seniorin zu einem Einbruch befragen zu wollen, teilte die Polizei am Freitag mit. Uniform trugen die Männer bei dem Vorfall am frühen Donnerstagabend nicht, offenbar aber einheitliche dunkle Kleidung. Während einer der Täter die Frau ablenkte, stahl der Komplize 650 Euro aus einer Geldkassette im Schlafzimmer sowie Schmuck im Wert von rund 550 Euro.