Riedstadt (dpa/lhe) - Unbekannte Reiter haben auf einem Golfplatz in Riedstadt einen Schaden von mehreren tausend Euro angerichtet. Wie die Polizei am Freitag berichtete, waren die Unbekannten in der Nacht zum Donnerstag über den Golfplatz galoppiert. Nach ersten Erkenntnissen hatten sie die Tiere mit einem Pferdeanhänger zu dem Gelände außerhalb des Ortsteils Erfelden gebracht und den Anhänger auf dem Parkplatz abgestellt. Dann luden sie die Pferde aus und ritten auf einer etwa einen Kilometer langen Strecke über den Golfplatz. Die Polizei sucht nach Zeugen, die in der Nacht Beobachtungen gemacht haben.