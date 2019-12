Riedstadt (dpa/lhe) - Nach einem Brand und Vandalismus-Schäden an der Martin-Niemöller-Schule in Riedstadt (Kreis Groß-Gerau) suchen die Ermittler nach Spuren und Hinweisen auf die Täter. Im Laufe des Montags seien unter anderem Ermittler des Landeskriminalamts vor Ort gewesen, sagte ein Polizeisprecher in Darmstadt. Auch ein Spürhund sei zum Einsatz gekommen. Ein Hubschrauber habe den Brandort überflogen und Luftaufnahmen gemacht. Der bei Feuer und Vandalismus entstandene Schaden liege ihm sechsstelligen Bereich. Der Brand war am Sonntagmorgen entdeckt worden. Verletzte gab es nicht.

Ausgebrochen war das Feuer im Verwaltungstrakt der Gesamtschule. Zudem wurden in anderen Gebäudebereichen Türen aufgebrochen und Fenster eingeworfen. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gebe, sei Teil der Ermittlungen, sagte eine Polizeisprecherin. Hinweise auf die Täter gebe es noch nicht. Es werde wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. "Es gab ja nicht nur den Brand, sondern auch Vandalismus. Das lässt schon auf eine Brandlegung schließen", erklärte der Sprecher.

Die Schule war am Montag geschlossen und sollte auch am Dienstag noch geschlossen bleiben. Auf ihrer Internetseite informierte die Schule über das weitere Vorgehen.