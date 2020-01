Reinheim (dpa/lhe) - Haschisch, Cannabis, Amphetamine und 3300 Euro in bar hat die Polizei in der Wohnung eines 19-Jährigen in Südhessen gefunden. Nach der Durchsuchung wurde der junge Mann vorläufig festgenommen, wie die Polizei am Donnerstag in Darmstadt mitteilte. In der Wohnung des 19-Jährigen in Reinheim (Landkreis Darmstadt-Dieburg) fanden die Beamten mit Hilfe eines Drogenspürhundes 35 Gramm Amphetamine, eine 98 Gramm schwere Haschischplatte, eine geringe Menge Cannabis sowie das Geld in kleinen Scheinen. Ein Strafverfahren sei eingeleitet, dem Mann werde Drogenhandel vorgeworfen. Der Wohnungsdurchsuchung seien Ermittlungen von Zivilbeamten vorausgegangen, erklärte die Polizei.