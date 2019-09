Tote nach Brand in Regensburg: Ermittler prüfen Gewalttat

Regensburg (dpa/lby) - Nach dem Wohnungsbrand in Regensburg mit zwei Toten schließen die Ermittler ein Gewaltverbrechen nicht aus. Die Rechtsmedizin soll die Leichen untersuchen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Opfer, ein 41-jähriger Mann und eine 37-jährige Frau, kannten sich einem Sprecher zufolge. Weitere Details wollten die Ermittler zunächst nicht nennen. Nun sei erst die Obduktion abzuwarten.

Am Mittwoch war in einer Wohnung in der Regensburger Altstadt ein Brand ausgebrochen. Einsatzkräfte der Feuerwehr holten den Mann und die Frau aus der Wohnung, konnten sie aber nicht mehr wiederbeleben.