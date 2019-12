Regensburg (dpa/lby) - In einer Regensburger Wohnung ist eine Frau tot aufgefunden worden. Am Mittwochnachmittag war im Stadtteil Ziegetsdorf zunächst ein Mann schwer verletzt in einem Gebüsch gefunden worden, wie die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Die Ermittlungen führten die Polizisten dann zu der Wohnung, in der die Frauenleiche lag. Ob die Frau Opfer von Gewalt wurde, war zunächst noch unklar. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nicht. Die Ursache für seine Verletzungen waren zunächst nicht bekannt. Weitere Auskünfte wollte die Polizei zu einem späteren Zeitpunkt geben.