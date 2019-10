Kontrollen in Shisha-Bars ergeben viele Ordnungsverstöße

Raunheim (dpa/lhe) - Kontrollen in mehreren Shisha-Bars im südhessischen Raunheim (Kreis Groß-Gerau) haben zahlreiche Ordnungsverstöße ans Licht gebracht. Gemeinsam mit dem Ordnungs- und dem Bauamt der Stadt nahmen Kriminal- und Bereitschaftspolizei drei Shisha-Bars am Mittwochabend unter die Lupe, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Dabei seien insgesamt 95 Personen kontrolliert worden. Ein Gast habe einen verbotenen Schlagring bei sich getragen und eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz erhalten. Der Zoll stellte laut Polizei rund 35 Kilogramm unversteuerten oder nicht vorschriftsmäßig verpackten Tabak sicher. Mitarbeiter des Bauamtes stellten fest, dass ein Dutzend Rauchmelder und Feuerlöscher fehlten. In zwei Fällen stellte das Ordnungsamt nicht angemeldete Glücksspielautomaten still. Zudem habe es zwei unerlaubte Videoüberwachungen und damit einen Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung gegeben, teilte die Polizei mit.