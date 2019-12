Stuttgart/Karlsruhe (dpa/lsw) - Diebe haben Weihnachtsbäume von einem Verkaufsstand in Stuttgart gestohlen. Polizeiangaben vom Montag zufolge hatten Zeugen beobachtet, wie zwei bislang Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in den Verkaufsstand einbrachen und dann zwei Bäume über den Zaun hoben. In Karlsruhe wurden in derselben Nacht zwei Männer entdeckt, als sie einen Baum von einem Stand stahlen. Anders als in Stuttgart konnte die Polizei die Verdächtigen im Alter von 17 und 21 Jahren festnehmen.

Am vorvergangenen Wochenende hatten Unbekannte 80 Weihnachtsbäume in Rastatt gestohlen.