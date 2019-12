Unbekannte überfallen Tankstelle in Quierschied

Quierschied (dpa/lrs) - Zwei Unbekannte haben am Montagabend eine Tankstelle in Quierschied nördlich von Saarbrücken überfallen. Die Männer waren maskiert, einer hatte eine Pistole dabei, wie die Polizei Sulzbach mitteilte. Einer von ihnen bedrohte die Kassiererin mit der Waffe und forderte Geld sowie Zigaretten, anschließend flüchteten beide mit der Beute. In der Nacht konnte die Polizei die Täter zunächst nicht fassen.