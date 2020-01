Probstzella (dpa/th) - Im Thüringer Ort Probstzella haben Unbekannte mehrfach Telefonkabel von Häusern durchgeschnitten, so dass Internet und Telefon ausfielen. Seit letzter Woche komme es in dem Ort zu einer Straftatenhäufung, teilte die Polizei in Saalfeld am Mittwochmorgen mit. Außerdem hätten Unbekannte auf einem Gartengrundstück kreuz und quer Draht gespannt. Die Beamten rufen die Anwohner zu Wachsamkeit auf und bitten weitere Geschädigte und Zeugen sich zu melden.