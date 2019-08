Potsdam (dpa/bb) - Der verdächtige Freund einer 26-Jährigen aus Brandenburg/Havel, die gewaltsam ums Leben gekommen war, ist in einer Klinik untergebracht. Es gebe Zweifel an seiner Schuldfähigkeit, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Potsdam am Montag. Deshalb sei er in ein psychiatrisches Krankenhaus gekommen.