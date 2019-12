Potsdam (dpa/bb) - Aus Angst vor einem Eindringling in ihre Wohnung sind zwei Menschen aus dem vierten Stock ihres Potsdamer Wohnhauses gesprungen und dabei schwer verletzt worden. Ein 23-Jähriger hatte sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschafft, teilte die Polizeidirektion West am Sonntag mit. Die Mieter - eine 27 Jahre alte Frau und ein 24 Jahre alter Mann - hätten keinen anderen Ausweg gesehen, als zu springen. Am frühen Samstagmorgen wurden sie auf dem Gehsteig vor ihrem Wohnhaus von der Polizei gefunden. Beide waren schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Weitere Angaben vor allem zur Frage, warum die beiden derartige Angst vor dem Eindringling hatten, machte die Polizei zunächst nicht.

Ein in der Nähe des Unglücksorts vorläufig festgenommener 23-Jähriger wurde nach Polizeiangaben nach Abschluss der Ermittlungen wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Verdacht eines Tötungsdeliktes habe sich nicht bestätigt, hieß es. Die Ermittlungen liefen nun wegen Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung, fahrlässiger Körperverletzung und Verdacht der Bedrohung. Die Hintergründe seien noch unklar.