Berlin/Potsdam (dpa/bb) - Nach dem gewaltsamen Tod eines 51 Jahre alten Mannes in Berlin-Grunewald hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Zielfahnder schnappten den 50-Jährigen am Montagnachmittag am S-Bahnhof Babelsberg in Potsdam, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten.