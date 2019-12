Trier (dpa/lrs) - Ein wegen Bandendiebstahls gesuchter mutmaßlicher Straftäter ist am Montag von Luxemburger Behörden an die Bundespolizei Trier überstellt worden. Der Mann soll zwischen August 2018 bis Februar 2019 in sechs Fällen als Mitglied einer Bande Diebstahlsdelikte in Deutschland begangen haben, teilte die Bundespolizei mit. Gegen ihn lagen ein Untersuchungshaftbefehl und ein europäischer Haftbefehl des Amtsgerichts Göttingen vor. Der Mann kam in die Justizvollzugsanstalt Trier. Die Ausländerbehörde in Göttingen sei informiert worden, hieß es. Der Mann aus dem Iran habe in Italien Asyl beantragt - dort laufe sein Asylverfahren.