Potsdam (dpa/bb) - Die Polizei hat am Mittwochabend eine 39-Jährige in Potsdam-Babelsberg verhaftet, die ihren Lebensgefährten mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben soll. Die Frau soll bei einem Streit am frühen Silvestermorgen dem 56-jährigen in den Oberschenkel gestochen haben, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten nahmen demnach zunächst zwei Personen in der Nähe des Tatorts in Gewahrsam, deren Kleidung blutverschmiert war. Sie wurden freigelassen, als das Opfer bei einer ersten Befragung sagte, von seiner Lebensgefährtin verletzt worden zu sein.