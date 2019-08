Die Frau war am Sonntagabend tot in der Küche ihrer Wohnung in Brandenburg/Havel aufgefunden worden. Die Polizei hatte nach eigenen Angaben sofort die Fahndung nach dem 24 Jahre alten Mitbewohner der 26-Jährigen aufgenommen. Am Dienstag habe die Polizei im Potsdamer Nuthepark in der Havel nach Beweismitteln gesucht, bestätigte Nolte. Weiter wollte er sich zunächst nicht zu den Ermittlungen der Mordkommission äußern.