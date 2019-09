Gießen (dpa/lhe) - Ein 18-Jähriger ist wegen des Verdachts auf schweren Raub in Gießen verhaftet worden. Die Polizei nahm auch einen 20-Jährigen fest, der an dem mutmaßlichen Überfall am Samstagabend beteiligt gewesen sein soll, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Der Richter habe ihn wegen fehlender Haftgründe aber wieder entlassen.

Dem 18-Jährigen wird vorgeworfen, einen Getränkemarkt in Pohlheim (Landkreis Gießen) überfallen zu haben. Der Ältere habe in einem Auto gewartet, während der Jüngere maskiert im Markt einen Mitarbeiter mit einer Softair-Pistole bedroht habe. Mit der gezückten Druckluftwaffe forderte er ihn laut Sprecherin dazu auf, ihm das Bargeld aus der Kasse zu geben.

Doch ein 19-Jähriger, der ebenfalls in dem Markt arbeitet, habe den jungen Mann überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten können. Wie genau ihm das gelang, blieb zunächst unklar. Er habe sich bei der Aktion leicht verletzt. Der 20-Jährige flüchtete zunächst, konnte jedoch später in Gießen festgenommen werden.