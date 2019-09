Pößneck (dpa/th) - Wegen des Verdachts auf eine Sexualstraftat gegen zwei Minderjährige in Pößneck (Saale-Orla-Kreis) ist ein 20-Jähriger in Untersuchungshaft gekommen. Der Mann soll gegen den Willen der 13 und 16 Jahren alten Mädchen sexuelle Handlungen an ihnen durchgeführt haben, wie die Polizei in Saalfeld am Dienstagmorgen mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Mädchen am Freitagabend in der Wohnung des Verdächtigen. Dort soll er mit den Jugendlichen Alkohol getrunken haben. Einzelheiten zur Tat teilte die Polizei nicht mit.

Die 16-Jährige habe die Wohnung verlassen und sich einer Vertrauensperson anvertraut. Die 13-Jährige sei erst später gegangen. Passanten fanden sie alkoholisiert in der Innenstadt von Pößneck und alarmierten die Polizei. Beamte nahmen den Tatverdächtigen fest und führten ihn einem Richter am Amtsgericht Gera vor. Mit einem Haftbefehl wurde der 20-Jährige dann am Wochenende in eine Jugendarrestanstalt gebracht. Die Kriminalpolizei Saalfeld ermittelt.