Pößneck (dpa/th) - Weil er seine Freundin gewürgt haben soll, ist ein 33-Jähriger in Pößneck (Saale-Orla-Kreis) festgenommen worden. Gegen den Mann wurde am Sonntag Haftbefehl erlassen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Warum es bei der Auseinandersetzung in der Nacht zu Samstag genau ging, war zunächst unklar. Die 31 Jahre alte Frau konnte sich wehren und sich mit ihrem Kleinkind in Sicherheit bringen. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann aus Algerien seit einem Jahr illegal in Deutschland lebt. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Gegen ihn laufen mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung.