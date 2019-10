Pockau-Lengefeld (dpa/sn) - Enkeltrick-Betrüger haben eine 80-Jährige aus Pockau-Lengefeld (Erzgebirgskreis) um mehrere tausend Euro gebracht. Eine junge Frau habe sich am Telefon als Enkelin ausgegeben und dringend Geld für eine Notlage gefordert, teilte die Polizei am Samstag mit. Daraufhin sei die Seniorin zur Bank gegangen, um das Geld abzugeben. Genaue Angaben zur Höhe der Summe machte die Polizei nicht. Am Freitagmittag übergab die 80-Jährige die Scheine an eine unbekannte Person, die sich als Bekannte der vermeintlichen Enkeltochter ausgab. Der Betrug flog erst durch ein Gespräch zwischen "richtiger" Enkelin und Oma auf. Die Polizei warnte erneut vor Anrufen, bei denen Angehörige am Telefon dringend hohe Summen an Bargeld benötigten.