Zwei Verletzte in Plochingen: Polizei sucht drei Flüchtige

Plochingen (dpa/lsw) - Die Polizei sucht nach einer Auseinandersetzung mit zwei Verletzten in Plochingen (Kreis Esslingen) nach drei Flüchtigen. Fünf Menschen sollen an dem Streit beteiligt gewesen sein, bei dem laut Polizei ein Schuss gehört wurde und ein Messer eingesetzt worden sein soll. Spezialkräfte der Polizei und ein Hubschrauber waren bei dem Einsatz am Donnerstagabend beteiligt. Nähere Informationen gab es zunächst nicht. "Die Fahndung läuft, wir sind mit starken Kräften vor Ort", schrieb die Reutlinger Polizei auf Twitter.