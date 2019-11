Plettenberg (dpa/lnw) - Mit Messerstichen ist ein 22 Jahre alter Mann in Plettenberg im Märkischen Kreis schwer verletzt worden. Ein 32-jähriger Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Vorfall ereignete sich demnach am frühen Freitagmorgen. Der Tatverdächtige soll den 22-Jährigen auf einem Fußweg angegriffen haben. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.