Vier Verletzte nach Messerattacke in Plauen

Plauen (dpa/sn) - In einer Wohnung in Plauen (Vogtlandkreis) haben in der Nacht zum Samstag drei Männer mit Messern auf vier Menschen eingestochen. Diese wurden durch die Messerstiche und -schnitte teilweise schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Den Messerattacken sei eine Auseinandersetzung von insgesamt 14 Personen vorausgegangen. Als die Polizei eintraf, konnten die Verletzten die Täter nach Polizeiangaben zwar benennen, allerdings waren diese zu dem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort. Es soll sich um einen 24-Jährigen, einen 27-Jährigen und einen 29-Jährigen handeln.