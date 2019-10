Plauen (dpa/sn) - Ein Mann hat seine Mutter in Plauen mit einem Gummihammer lebensbedrohlich verletzt. Der 31-Jährige habe die 53 Jahre alte Frau am Mittwochmorgen in ihrer Wohnung angegriffen, teilte die Polizei in Zwickau mit. Ein Test habe ergeben, dass der Mann unter Drogen stand. Er sei ebenso wie seine Mutter in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags.