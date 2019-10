Mann in Plauen erstochen: Verdächtiger in Untersuchungshaft

Plauen (dpa/sn) - Ein 19-jähriger Mann aus Somalia ist in Plauen im Vogtland mit einem Messer erstochen worden. Er lag in einer Blutlache auf der Straße, wie die Polizei mitteilte. Ein Notarzt konnte am Freitagabend nur noch den Tod feststellen. Der mutmaßliche Täter - ein ebenfalls 19 Jahre alter Somalier - wurde in der Nacht gefasst. Nach Angaben der Polizeidirektion Zwickau wurde am Samstag ein Haftbefehl erlassen, der Tatverdächtige kam in Untersuchungshaft. Zum Hintergrund der Tat machten die Behörden keine Angaben.