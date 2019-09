Potsdam (dpa/bb) - Diebe haben an fünf Raststätten entlang der Autobahn 9 im Landkreis Potsdam-Mittelmark Planen von Lastwagen-Anhängern aufgeschlitzt, um nach dem Ladungsinhalt zu schauen. Bisher sei unklar, ob Ladung gestohlen wurde, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Insgesamt wurden in der Nacht zum Donnerstag auf den fünf Raststätten sieben Fälle bekannt. Die Polizei ermittelt wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls.