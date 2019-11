Pirna (dpa/sn) - Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen 35-Jährigen erhoben, der in seiner Wohnung in Pirna Drogen hergestellt haben soll. Wie die Anklagebehörde am Freitag mitteilte, soll der Mann im Darknet zweimal Amphetamin-Öl aus den Niederlanden gekauft haben. In seinem Heimlabor habe er daraus unter anderem Paste und Pulver hergestellt und wiederum über das Internet mit Gewinn verkauft. Zudem habe er mit Marihuana gehandelt. In seiner Wohnung seien diverse Laborgeräte und Chemikalien gefunden worden, die zur Herstellung von Amphetaminprodukten benötigt werden. Das Amtsgericht Pirna muss noch über die Zulassung der Anklage entscheiden.