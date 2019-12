Pirmasens (dpa/lrs) - Eine Frau hat nach einem Streit mit ihrem Freund in Pirmasens Polizisten getreten und mit Tassen beworfen. Bei einer Auseinandersetzung mit ihrem 34 Jahre alten Freund hatte die 35-Jährige ihn am frühen Dienstagmorgen gekratzt und geschlagen, wie die Polizei mitteilte. Als die Beamten die Wohnung betreten wollten, warf die Frau, die Alkohol getrunken und Drogen genommen hatte, mit Tassen nach den Polizisten. Dann schlug, trat und spuckte sie nach ihnen. Einer der Polizisten wurde am linken Knie verletzt. Die Frau kam in ein Krankenhaus.