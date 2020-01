Pirmasens (dpa/lrs) - Ein Autofahrer ist in Pirmasens unter Drogeneinfluss vor der Polizei geflüchtet. Der 54-Jährige geriet dabei mit seinem Wagen in einen Graben und wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Er kam in der Nacht auf Samstag in ein Krankenhaus.

Laut eines Polizeisprechers hatte der Fahrer Kokain und Heroin genommen und keinen gültigen Führerschein bei sich. Nach Angaben des Sprechers war der Mann aus der Südwestpfalz auch noch im Besitz von Heroin. Bei seiner Flucht vor der Polizeikontrolle habe er auch einen Fußgänger gefährdet.