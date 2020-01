Pilsting (dpa/lby) - In Niederbayern hat ein Dieb die Jesuskinder aus zwei Kirchen gestohlen. Die Holzfiguren seien aus den Krippen in Gotteshäusern in Ganacker und Parnkofen - zwei Ortsteilen des Marktes Pilsting (Landkreis Dingolfing-Landau) - geklaut worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk darüber berichtet.

Der Vorfall in Ganacker ereignete sich nach Polizeiangaben am vergangenen Montag, dem Dreikönigstag. Im Ortsteil Parnkofen wurde die Figur am Montag oder am Dienstag gestohlen. Die Figuren haben jeweils einen Wert von bis zu 200 Euro. Die Polizei ging zunächst von einem Täter oder einer Tätergruppe aus.