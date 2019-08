Pfungstadt/Darmstadt (dpa/lhe) - Ein Streit unter Gastronomen ist in Südhessen derart eskaliert, dass die Polizei eingegriffen hat. Dabei setzten die Beamten auch Pfefferspray und einen Polizeihund ein. Gegen einen 36 Jahre alten Mann leiteten sie ein Strafverfahren ein, wie die Polizei am Montag in Darmstadt mitteilte. Insgesamt waren mindestens zehn Menschen in die Rangelei verwickelt. Um was es dabei ging, war zunächst unklar. Bei dem Polizeieinsatz in der Nacht zum Samstag in Pfungstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) wurde einer der mutmaßlichen Streithähne von dem Diensthund gebissen.