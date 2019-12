Pforzheim (dpa/lsw) - Der Verdächtige in der Brandserie im Enzkreis soll in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden. Das hat ein Haftrichter am Donnerstag entschieden, nachdem der 24-Jährige einen Haftprüfungsantrag gestellt hatte. Der Mann sitzt seit dem 6. Dezember in Untersuchungshaft und ist dringend verdächtig, Anfang Dezember in Pforzheim und in drei weiteren Orten im Enzkreis 15 Autos angezündet zu haben. Dabei ist ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Er selbst bestreitet, die Taten begangen zu haben.