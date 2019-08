Pfinztal (dpa/lsw) - Zwei Radlader haben Unbekannte von einem Baustellenlagerplatz in Pfinztal (Kreis Karlsruhe) gestohlen. Vermutlich transportierten die Täter das Diebesgut im Wert von 50 000 Euro auf Abschleppfahrzeugen oder einem Lastwagen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Am Freitag waren die Maschinen noch bei Arbeiten verwendet worden und am Samstagmorgen nicht mehr an ihrem Platz. Die Polizei hofft auf Hinweise.