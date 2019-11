Pfarrkirchen (dpa/lby) - Ein bewaffneter Räuber hat eine Tankstelle in Pfarrkirchen (Landkreis Rottal-Inn) überfallen. Wie die Polizei weiter mitteilte, bedrohte der Mann die 23-jährige Angestellte am Freitagnachmittag mit einer Pistole und raffte das Geld aus der Kasse zusammen. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute. Die Polizei nahm nach einer größeren Fahndung einen Tatverdächtigen fest. In der Wohnung des 37-Jährigen fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe.