Rostock/Penzlin (dpa/lno) - Eine Postbotin hat am Samstag in Penzlin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) einen schweren Wohnhausbrand verhindert. Aus zunächst ungeklärter Ursache waren eine Garage sowie das nebenstehende Wohnhaus in Brand geraten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Postbotin hatte den Brand bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Doppelhaus verhindern. Die Garage brannte vollständig aus, eine Wohngebäudehälfte wurde von außen beschädigt. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Der Eigentümer des Hauses und ein Feuerwehrmann wurden leicht verletzt.