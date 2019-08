Pegau (dpa/sn) - In Pegau bei Leipzig ist am Wochenende ein toter Mann gefunden worden. Seit Sonntag laufen Ermittlungen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Leipzig am Montag sagte. Eine am Sonntag durchgeführte Obduktion habe darauf hingedeutet, dass der Mann eines nicht-natürlichen Todes starb. "Es ist vollkommen offen, ob er durch einen Unfall oder ein Tötungsdelikt starb", so der Sprecher.