Schwerin/Parchim (dpa/mv) - In Parchim sind im vergangenen Winter kurz hintereinander zwei junge Frauen vergewaltigt worden, die Tätersuche blieb bislang aber erfolglos. Deshalb starten die Ermittler am heutigen Montag auch im zweiten Fall bei der Suche nach dem mutmaßlichen Vergewaltiger eine DNA-Reihenuntersuchung. Dazu wurden laut Staatsanwaltschaft 297 Männer im Alter zwischen 25 und 40 Jahren, die zur Tatzeit mit ihren Mobiltelefonen in der Funkzelle am Tatort eingeloggt waren, schriftlich aufgefordert.