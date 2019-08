Paderborn (dpa/lnw) - In einem ungewöhnlichen "Drogenladen" in einem Paderborner Waldstück ist ein 20-Jähriger aufgeflogen. Wie die Polizei Paderborn am Dienstag mitteilte, hatte eine Streife an einer Bahnhofsböschung verdächtige, mit Ästen verschlungene Pfade entdeckt. Am Ende des Waldweges überraschten die Polizisten einen jungen Paderborner, der mitten in seiner grünen Drogenbude an einem Tisch stand und mit einer Feinwaage Marihuana abwog. Berauscht von der Musik aus seinen Kopfhörern bemerkte er die amtlichen Besucher zunächst nicht, wie es im Polizeibericht heißt.