Ottendorf-Okrilla (dpa/sn) - Bei einem Einsatz der Soko Rex des Landeskriminalamtes (LKA) in Ottendorf-Okrilla (Landkreis Bautzen) hat ein mutmaßlicher Reichsbürger die Polizei attackiert. Der 51-Jährige wurde vorläufig festgenommen, nachdem er im Zuge einer Wohnungsdurchsuchung mit seinem Auto ein Polizeifahrzeug gerammt und beschädigt hatte, wie das LKA in Dresden mitteilte. Bei der Festnahme griff er die Beamten an, die das nur mit Pfefferspray unterbinden konnten. Die Durchsuchung erfolgte im Zuge von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Görlitz. Der Mann steht unter dem Verdacht, bereits früher einen Polizeibeamten bedroht zu haben. In seiner Wohnung wurde laut LKA mögliches Beweismaterial, darunter ein Handy und IT-Technik, sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.