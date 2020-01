Osnabrück (dpa/lni) - Angeblich hatte sie im Lotto gewonnen, doch nun ist eine 63-Jährige um 1000 Euro ärmer: Die Frau aus Osnabrück wurde Opfer von Betrügern, die sich am Telefon als Mitarbeiter einer Landesbank ausgaben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Die Täter stellten der Frau am Freitag den Angaben zufolge einen Lottogewinn in Höhe von 38 500 Euro in Aussicht. Um die Gewinnauszahlung zu veranlassen, sollte die 63-Jährige vorab 1000 Euro in Form von Gutscheincodes am Telefon entrichten. Die Frau habe den Betrag gezahlt. Erst als ihr ein noch größerer Gewinn, jetzt 138 500 Euro, angekündigt worden sei und sie Gebühren in Höhe von 3000 Euro entrichten sollte, habe die Frau den Betrug bemerkt.

Die Polizei warnt vor solchen Anrufen. Keine Lotteriegesellschaft oder seriöse Gewinnspielzentrale fordert im Vorfeld einer Gewinnauszahlung eine Gebühr oder ähnliche Zahlungen an.