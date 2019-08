Osnabrück (dpa/lni) - Osnabrücker Zollbeamte haben bei einer großangelegten Durchsuchungsaktion im Baugewerbe Sozialversicherungsbetrug in Millionenhöhe aufgedeckt. Firmen und deren Verantwortliche stehen demnach im Verdacht, von Juli 2015 bis Mai 2019 mit Arbeitnehmern gearbeitet zu haben, die nicht in vollem Umfang bei den Sozialversicherungsträgern angemeldet wurden, wie das Hauptzollamt Osnabrück am Mittwoch mitteilte. Rund 46 Einsatzkräfte durchsuchten demnach vom 12. bis 14. August im Auftrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück 36 Privatwohnungen und Geschäftsräume in Stadt und Landkreis Osnabrück durchsucht. Ziel sei es gewesen, Beweismittel sicherzustellen und Zeugen zu vernehmen.