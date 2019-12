Osnabrück (dpa/lni) - Nach mehreren Messerstichen ist eine Frau in einem Osnabrücker Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes, wie die Behörde und die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Den Angaben zufolge wurden die Beamten am Vormittag zu einem Mehrfamilienhaus gerufen - dort sollte es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Menschen gekommen sein. Funkstreifen trafen die lebensgefährlich verletzte Frau an. Ein dringend tatverdächtiger Mann wurde festgenommen, ersten Erkenntnissen zufolge waren sich der mutmaßliche Täter und das Opfer persönlich bekannt. Die Ermittlungen dauern an.