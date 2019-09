Oschersleben (dpa/sa) - Sieben Männer sind in Oschersleben (Landkreis Börde) in eine Wohnung eingedrungen und gewalttätig geworden. Sie hätten drei weitere Männer im Alter von 20 bis 47 seien geschlagen leicht verletzt, teilte die Polizei am Montag mit. Die Täter sollen eine bestimmte Person gesucht haben, die aber nicht anwesend war und die die Opfer auch nicht kannten. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagabend.