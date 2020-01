Oschatz (dpa/sn) - Bei einer blutigen Auseinandersetzung unter Eheleuten ist am Samstag in Oschatz (Landkreis Nordsachsen) ein Mann verletzt worden. Die Frau habe auf den Mann eingestochen, sagte eine Polizeisprecherin. Der Verletzte sei in einem Krankenhaus medizinisch versorgt worden, habe anschließend aber eine weitergehende Behandlung abgelehnt. Zum Alter der Eheleute und zum Hintergrund der häuslichen Auseinandersetzung konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Zuerst hatte die "Leipziger Volkszeitung" (online) darüber berichtet.