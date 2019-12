Oranienburg (dpa/bb) - Einen mit Laminat beladenen Sattelauflieger eines Lastwagens haben Unbekannte in Oranienburg gestohlen. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag in Neuruppin mitteilte, stand der Auflieger auf einem Parkplatz, von wo er vermutlich in der Nacht zu Samstag an eine passende Zugmaschine angehängt und weggeschafft wurde. Der Schaden wurde auf rund 200 000 Euro geschätzt. Die amtlichen Kennzeichen des Aufliegers hatten die Diebe zurückgelassen.